दिल्ली की आग बुझाने अब आएंगे 10,700 अतिरिक्त 'जांबाज', गृह मंत्रालय ने दी बंपर पदों को मंजूरी

इस योजना के तहत 3,546 विशेष पद बनाए गए हैं। ये पद खतरनाक पदार्थों और मुश्किल आपात स्थितियों, जैसे कि केमिकल या न्यूक्लियर घटनाओं को संभालने वाले कर्मचारियों के लिए होंगे। इसके अलावा, प्रशिक्षण और निगरानी के लिए भी नए पद रखे गए हैं।

अगर मौजूदा 24 घंटे की शिफ्ट की जगह 8 घंटे की शिफ्ट प्रणाली लागू की जाती है, तो कर्मचारियों की कुल संख्या 27,369 तक पहुंच जाएगी। इस पूरे कदम का मकसद दिल्ली के अग्निशमन कर्मियों को बेहतर आपातकालीन प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाना और उन्हें काम के बोझ से होने वाली थकान से बचाना है, खासकर तब जब शहर तेजी से तरक्की कर रहा है।