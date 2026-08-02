दिल्ली की आग बुझाने अब आएंगे 10,700 अतिरिक्त 'जांबाज', गृह मंत्रालय ने दी बंपर पदों को मंजूरी
दिल्ली के अग्निशमन विभाग में अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभाग में 10,700 से ज्यादा नए पदों को तकनीकी मंजूरी दे दी है। इससे विभाग में कर्मचारियों की संख्या 3,175 से बढ़कर करीब 14,000 तक पहुंच सकती है।
मौजूदा समय में, विभाग 71 स्टेशनों पर सिर्फ 2,500 कर्मचारियों के साथ चल रहा है, जिससे उस पर भारी दबाव है। इस भर्ती के बाद कर्मचारियों की यह बड़ी कमी काफी हद तक दूर हो सकेगी।
दिल्ली योजना में 3,546 हैजमैट पद जोड़े गए
इस योजना के तहत 3,546 विशेष पद बनाए गए हैं। ये पद खतरनाक पदार्थों और मुश्किल आपात स्थितियों, जैसे कि केमिकल या न्यूक्लियर घटनाओं को संभालने वाले कर्मचारियों के लिए होंगे। इसके अलावा, प्रशिक्षण और निगरानी के लिए भी नए पद रखे गए हैं।
अगर मौजूदा 24 घंटे की शिफ्ट की जगह 8 घंटे की शिफ्ट प्रणाली लागू की जाती है, तो कर्मचारियों की कुल संख्या 27,369 तक पहुंच जाएगी। इस पूरे कदम का मकसद दिल्ली के अग्निशमन कर्मियों को बेहतर आपातकालीन प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाना और उन्हें काम के बोझ से होने वाली थकान से बचाना है, खासकर तब जब शहर तेजी से तरक्की कर रहा है।