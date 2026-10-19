गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगी 'जनगणना 2027' की झांकी, बड़े जागरूकता अभियान की तैयारी
अगले साल जनवरी में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में गृह मंत्रालय चाहता है कि जनगणना 2027 को झांकी के तौर पर शामिल किया जाए। इस पहल का मकसद है कि देश की इस बड़ी जनसंख्या गणना के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जानें और चर्चा करें। अभी इस प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है।
अधिकारियों ने जनगणना 2027 के लिए जागरूकता अभियान की योजना बनाई
जनगणना 2027 के बारे में जानकारी फैलाने के लिए अधिकारियों ने एक बड़े जागरूकता अभियान की तैयारी की है। इसमें अखबारों से लेकर डिजिटल सिनेमा विज्ञापनों तक, हर जगह प्रचार किया जाएगा। साथ ही, सार्वजनिक घोषणाएं और एक स्मारक डाक टिकट भी जारी होगा।
कोविड-19 की वजह से जनगणना में जो देरी हुई थी, उसके बाद अब उम्मीद है कि जनगणना का डेटा इकट्ठा करने का काम 1 मार्च, 2027 तक पूरा हो जाएगा।
इस बार की जनगणना में एक बड़ा बदलाव यह है कि पहली बार जाति से जुड़ा एक खुला सवाल भी होगा। इस वजह से यह जनगणना भारत की जनसंख्या संबंधी जानकारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।