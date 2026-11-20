सफदरजंग, RML, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़े अस्पताल, NEIGRIHMS शिलांग और RIMS इम्फाल जैसे 5 सरकारी मेडिकल संस्थानों को 2021 के इंटर्नशिप रेगुलेशंस के हिसाब से इन नए नियमों को मानना होगा।

इस बारे में जारी किए गए नोटिस में NMC के 4 मार्च, 2022 के उस सर्कुलर का भी जिक्र किया गया है, जो विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट के लिए गाइडलाइंस से जुड़ा था।

इस फैसले से अब FMG इंटर्न भी ठीक वैसे ही उचित व्यवहार और आर्थिक मदद की उम्मीद कर सकते हैं, जैसे भारत में पढ़ाई करने वाले उनके साथियों को मिलती है।