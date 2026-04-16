खतरे के बीच विदेश मंत्रालय का मेगा मिशन, पश्चिम एशिया से 10 लाख भारतीयों की सफल घर वापसी!

भारतीय दूतावासों ने आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते खोले

भारतीय दूतावासों ने आर्मेनिया और अजरबैजान के जरिए खास यात्रा मार्ग भी तैयार किए, खासकर जब सीधी उड़ानें सीमित हो गई थीं। MEA ने परिवारों को हर पल की जानकारी देने के लिए रियल-टाइम हेल्प सेंटर भी बनाए। साथ ही, भारत लौटे लोगों को देश में वापस ढलने में भी मदद दी। यह सब करते हुए विदेशों की बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी।