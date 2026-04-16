खतरे के बीच विदेश मंत्रालय का मेगा मिशन, पश्चिम एशिया से 10 लाख भारतीयों की सफल घर वापसी!
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फरवरी 2026 के आखिर से भारत पश्चिम एशिया से करीब दस लाख लोगों को वापस लाने में सफल रहा है। इसका पूरा श्रेय विदेश मंत्रालय (MEA) के त्वरित कदमों को जाता है। इस इलाके में सुरक्षा के खतरे और उड़ानों पर लगी पाबंदियों के कारण, MEA ने सभी की मदद के लिए हाथ बढ़ाया, खासकर छात्रों और मछुआरों को सुरक्षित घर पहुँचाने में।
भारतीय दूतावासों ने आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते खोले
भारतीय दूतावासों ने आर्मेनिया और अजरबैजान के जरिए खास यात्रा मार्ग भी तैयार किए, खासकर जब सीधी उड़ानें सीमित हो गई थीं। MEA ने परिवारों को हर पल की जानकारी देने के लिए रियल-टाइम हेल्प सेंटर भी बनाए। साथ ही, भारत लौटे लोगों को देश में वापस ढलने में भी मदद दी। यह सब करते हुए विदेशों की बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी।