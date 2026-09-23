IIT त्रासदी के बाद शिक्षा मंत्रालय सख्त, छात्र आत्महत्या पर अब पुलिस को देनी होगी जानकारी

यह फैसला 2023 में IIT दिल्ली के 2 अनुसूचित जाति के छात्रों की दुखद मौत के बाद आया है। इन मामलों में एक परिवार ने जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न का आरोप भी लगाया था।

अब छात्र आत्महत्याओं को रोकने के तरीकों पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य बल भी बनाया गया है। इसके अलावा, आवासीय उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) को कुछ खास बातों का ध्यान रखने के लिए भी कहा गया है। उन्हें चौबीसों घंटे योग्य मेडिकल सहायता उपलब्ध करानी होगी।

अगर कैंपस में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, तो एक किलोमीटर के दायरे में ऐसी ही आपातकालीन मेडिकल सहायता की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही, उन्हें खाली पड़े स्टाफ पदों को तुरंत भरना होगा, छात्रवृत्तियां समय पर देनी होंगी और रैगिंग व उत्पीड़न के खिलाफ बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, ताकि छात्र स्वयं को ज्यादा सुरक्षित और सहारा मिला हुआ महसूस करें।