रक्षा मंत्रालय ने किया 975 करोड़ रुपये का बड़ा समझौता, T-72 और T-90 टैंकों को मिलेगी नई ताकत देश Apr 21, 2026

भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) और इलेक्ट्रो न्यूमैटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ 975 करोड़ रुपये का एक अहम समझौता किया है। इसके तहत भारतीय सेना के T-72 और T-90 टैंकों के लिए नई ट्रॉल असेंबलियां खरीदी जाएंगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने इन असेंबलियों को विकसित किया है। ये असेंबलियां सेना को बारूदी सुरंगों (माइनफील्ड) वाले इलाकों में सुरक्षित रास्ता बनाने में काफी मददगार होंगी। यह युद्ध क्षेत्र में सैनिकों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आज नई दिल्ली में इस समझौते पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए गए।