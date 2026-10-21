भारतीय सेना को मिलेंगे आधुनिक रडार, रक्षा मंत्रालय ने की 770 करोड़ की डील

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए नए और आधुनिक रडार खरीदने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के साथ 770 करोड़ रुपये का करार किया है।

ये इम्प्रूव्ड लो लेवल लाइट वेट रडार (LLLR-I) छोटे ड्रोन से लेकर फाइटर जेट तक, हर तरह के हवाई खतरों का पता लगा सकेंगे। इससे दुश्मन के लिए हवाई रास्ते से आना अब और मुश्किल हो जाएगा।