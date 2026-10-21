भारतीय सेना को मिलेंगे आधुनिक रडार, रक्षा मंत्रालय ने की 770 करोड़ की डील
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रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए नए और आधुनिक रडार खरीदने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के साथ 770 करोड़ रुपये का करार किया है।
ये इम्प्रूव्ड लो लेवल लाइट वेट रडार (LLLR-I) छोटे ड्रोन से लेकर फाइटर जेट तक, हर तरह के हवाई खतरों का पता लगा सकेंगे। इससे दुश्मन के लिए हवाई रास्ते से आना अब और मुश्किल हो जाएगा।
रडार ड्रोन का पता लगाते हैं और SMEs को बढ़ावा देते हैं
ये रडार भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे, खासकर ऐसे समय में जब आधुनिक युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है।
इस पहल से 'मेक इन इंडिया' अभियान को भी बल मिलेगा। यह कदम देश की रक्षा तकनीक को आगे बढ़ाएगा और इस क्षेत्र में काम करने वाले छोटे और मध्यम व्यवसायों (SMEs) को भी खूब फायदा पहुंचाएगा।