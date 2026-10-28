तमिलनाडु में बढ़ा ऑटो का किराया, अब 50 रुपये होगा न्यूनतम किराया

तमिलनाडु में बढ़ा ऑटो का किराया, अब 50 रुपये होगा न्यूनतम किराया
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तमिलनाडु में बुधवार से ऑटो में बैठना थोड़ा महंगा हो जाएगा। अब पहले 1.8 किलोमीटर के लिए कम से कम 50 रुपये चुकाने होंगे। इसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए 25 रुपये अतिरिक्त लगेंगे। अगर ऑटो कहीं रुकता है, तो प्रति मिनट 1 रुपये का वेटिंग चार्ज भी देना होगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच यात्रा करने पर किराया सामान्य से डेढ़ गुना हो जाएगा।
तमिलनाडु घाटों के लिए कितना होगा किराया
अगर आप पहाड़ों या घाट वाले रास्तों पर ऑटो से जाने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए अलग से किराया तय किया गया है। घाट की सड़कों पर 60 रुपये का सामान्य किराया लगेगा और उसके बाद प्रति किलोमीटर 30 रुपये देने होंगे। राज्य सरकार ने परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन नए किरायों का पालन सुनिश्चित करें। इसलिए, अगली बार जब आप ऑटो में सफर करें और किराया पहले से ज्यादा लगे तो हैरान मत होइएगा।