तमिलनाडु में बढ़ा ऑटो का किराया, अब 50 रुपये होगा न्यूनतम किराया

अगर आप पहाड़ों या घाट वाले रास्तों पर ऑटो से जाने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए अलग से किराया तय किया गया है। घाट की सड़कों पर 60 रुपये का सामान्य किराया लगेगा और उसके बाद प्रति किलोमीटर 30 रुपये देने होंगे। राज्य सरकार ने परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन नए किरायों का पालन सुनिश्चित करें। इसलिए, अगली बार जब आप ऑटो में सफर करें और किराया पहले से ज्यादा लगे तो हैरान मत होइएगा।