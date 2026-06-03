तेलंगाना में मौसम का बदलाव, भीषण गर्मी के बीच 6 जिलों में आंधी-तूफान का ऑरेंज अलर्ट
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने गुरुवार को तेलंगाना के 6 जिलों में आंधी-तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आदिलाबाद, कुमारम भीम आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगित्याल और राजन्ना सिरसिल्ला शामिल है। इनके अलावा, हैदराबाद, वारंगल और मेडचल मलकाजिगरी जैसे 20 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अगर हैदराबाद की बात करें, तो यहां दिनभर बादल छाए रहने का अनुमान है। शाम या रात तक हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है और तेज हवाएं भी चल सकती हैं।
गरिडेपल्ली में 44.8 डिग्री तापमान दर्ज
इन चेतावनियों से ठीक पहले, पूरे राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही थी। सूर्यापेट के गरिडेपल्ली में तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो राज्य में सबसे अधिक गर्म रहा। वहीं नलगोंडा के दमरचेरला में 44.7 डिग्री सेल्सियस और खम्मम के पेनूबल्ली में 43.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। यहां तक कि राजधानी हैदराबाद में भी गर्मी का असर दिखा। मुशीराबाद में 41.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा और कई अन्य इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार चला गया। गर्मी से बचाव के लिए लोग अपना ख्याल रखें और बाहर निकलने पर छाता साथ रखें।