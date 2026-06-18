मौसम का बदला मिजाज: राजस्थान में तूफान का अलर्ट, तेलंगाना में 2 की मौत देश Jun 18, 2026

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि राजस्थान के जयपुर, कोटा और जोधपुर जैसे कुछ इलाकों में बारिश के साथ तेज तूफान आ सकते हैं। एक नया पश्चिमी विक्षोभ इन क्षेत्रों के मौसम को प्रभावित करेगा। अगले कुछ दिनों तक यहां 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। इसी बीच, तेलंगाना के देवार्कडरा में भारी बारिश ने कहर बरपाया है, जहां एक दीवार गिरकर खड़ी कार पर जा गिरी। इस दुखद हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई।