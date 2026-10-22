दक्षिण भारत में मौसम: IMD का हाई-अलर्ट, तमिलनाडु-पुडुचेरी में 4 दिन 'अति भारी' बारिश का खतरा

इस समय कई मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं। तमिलनाडु के पास एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके दक्षिण भारत से होते हुए अरब सागर की ओर बढ़ने की उम्मीद है। इससे बारिश के पैटर्न में और भी बदलाव आ सकता है।

इसके साथ ही, उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर एक और सिस्टम बन रहा है, जो बारिश को और बढ़ा सकता है। IMD ने बताया है कि ये अलर्ट भारी बारिश के अनुमान और कम दबाव के सिस्टम के बनने और उनके आगे बढ़ने को ध्यान में रखकर जारी किए गए हैं।