दक्षिण भारत में मौसम: IMD का हाई-अलर्ट, तमिलनाडु-पुडुचेरी में 4 दिन 'अति भारी' बारिश का खतरा
अगर आप तमिलनाडु, पुडुचेरी या कराईकल में हैं, तो ये खबर आपके लिए है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट अगले 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया है।
बंगाल की खाड़ी पर बने कम दबाव के सिस्टम के तट की ओर बढ़ने के कारण, इन क्षेत्रों में काफी तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा, केरल और माहे में भी गुरुवार, शनिवार और रविवार को भारी बारिश होने का अनुमान है।
दक्षिण भारत में बढ़ रहे हैं कम दबाव के सिस्टम
इस समय कई मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं। तमिलनाडु के पास एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके दक्षिण भारत से होते हुए अरब सागर की ओर बढ़ने की उम्मीद है। इससे बारिश के पैटर्न में और भी बदलाव आ सकता है।
इसके साथ ही, उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर एक और सिस्टम बन रहा है, जो बारिश को और बढ़ा सकता है। IMD ने बताया है कि ये अलर्ट भारी बारिश के अनुमान और कम दबाव के सिस्टम के बनने और उनके आगे बढ़ने को ध्यान में रखकर जारी किए गए हैं।