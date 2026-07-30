दिल्ली में 38 डिग्री की तपिश, मुंबई में ठंडक; जानें अगले 7 दिन का हाल

राजधानी दिल्ली में इस दौरान पारा 30 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मुंबई का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं, पुणे में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने से मौसम में ठंडक बनी रहेगी।

चेन्नई में भी गर्मी का प्रकोप जारी है, जहां अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो दिल्ली के बराबर ही है। हैदराबाद में दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने से मौसम सामान्य रहेगा।

बेंगलुरु और गुवाहाटी में पारा 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। जयपुर और अहमदाबाद में अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। उधर, तिरुवनंतपुरम में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर बना हुआ है। कुल मिलाकर, देश के अलग-अलग हिस्सों में गर्मी का असर अभी भी जारी है और मौसम कई रंग दिखा रहा है।