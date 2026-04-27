8वें वेतन आयोग की घड़ी शुरू, सरकारी कर्मचारियों के लिए 2026 से बड़े बदलावों की आहट
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सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक अहम खबर है। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग दिल्ली में 28 से 30 अप्रैल 2026 के बीच अपनी बैठकें कर रहा है। ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठनों की इन बैठकों में काफी रुचि है, लेकिन कम समय को देखते हुए, हो सकता है कि सभी को अपनी राय तुरंत रखने का मौका न मिल पाए।
8वां केंद्रीय वेतन आयोग बैठकें बढ़ाएगा
क्योंकि कई पक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं, इसलिए आयोग दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी अतिरिक्त बैठकें करेगा। जो लोग इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं, उन्हें आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी जाती है। इस समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई कर रही हैं। इनका मकसद मई 2027 तक नए वेतन नियमों पर अपनी सिफारिशें देना है। पिछली बार की तरह, यह उम्मीद की जा रही है कि इन बदलावों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा।