8वें वेतन आयोग की घड़ी शुरू, सरकारी कर्मचारियों के लिए 2026 से बड़े बदलावों की आहट

8वां केंद्रीय वेतन आयोग बैठकें बढ़ाएगा

क्योंकि कई पक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं, इसलिए आयोग दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी अतिरिक्त बैठकें करेगा। जो लोग इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं, उन्हें आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी जाती है। इस समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई कर रही हैं। इनका मकसद मई 2027 तक नए वेतन नियमों पर अपनी सिफारिशें देना है। पिछली बार की तरह, यह उम्मीद की जा रही है कि इन बदलावों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा।