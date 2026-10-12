सुप्रीम कोर्ट के बयान पर MJP का लोकतंत्र बचाने का अनोखा आह्वान, जानिए क्या कहा

पारंपरिक राजनीतिक दलों से हटकर MJP युवाओं से जुड़ने के लिए हास्य और सोशल मीडिया (जैसे इंस्टाग्राम मीम्स और अपनी वेबसाइट) का सहारा लेती है। यह पार्टी जहां लोगों के अधिकारों की बात करती है, वहीं आर्थिक तरक्की, नए व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा देती है। इसी वजह से यह खुद को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) जैसे सिर्फ विरोध प्रदर्शनों में लगे रहने वाले समूहों से अलग खड़ा करती है। व्यंग्य और गंभीर मुद्दों को एक साथ पेश करने का यह तरीका दिल्ली के युवाओं के लिए राजनीति को थोड़ा नया और मजेदार बना रहा है।