महाराष्ट्र में 174 एकड़ चारागाह जमीन पर 'खेल', SIT करेगी जांच
महाराष्ट्र के राजस्व विभाग ने एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। यह टीम 1960 के दशक के एक बड़े जमीन हस्तांतरण की जांच करेगी।
इस मामले में कल्याण की 174 एकड़ जमीन, जो असल में चरागाह के लिए थी, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स के पास उसके विस्तार के लिए चली गई थी। अब SIT यह भी पता लगा रही है कि 2018 में कंपनी के दिवालिया होने के बाद उस जमीन का क्या हुआ।
SIT ऑक्यूपेंसी क्लास बदलने की समीक्षा करेगी
टीम इस बात की समीक्षा कर रही है कि कल्याण के गांवों में यह जमीन और इसी तरह की दूसरी संपत्तियां कैसे बेची गईं या उनके मालिक बदले गए। खासकर लोढ़ा जैसे बड़े बिल्डरों से जुड़े सौदों पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है।
SIT इस पर भी गौर कर रही है कि क्या जमीन के मालिकाना हक को ऑक्यूपेंसी क्लास II से क्लास I में बदलना नियमों के मुताबिक हुआ था। इसमें 2019 के एक खास आदेश का पालन भी शामिल है। स्थानीय अधिकारियों के 9 सदस्यीय इस दल को किसी भी गड़बड़ी को ढूंढने और आगे की कार्रवाई के सुझाव देने के लिए सिर्फ एक महीने का वक्त मिला है।