मराठा आरक्षण पर टकराव बढ़ा: सरकार ने रखी वैधता की शर्त, जरांगे ने दी मुंबई में प्रदर्शन की चेतावनी

महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वह मराठा आरक्षण की मांगों पर तभी गौर करेगी, जब वे संवैधानिक रूप से वैध और कानूनी तौर पर स्वीकार्य होंगी। यह बयान ऐसे समय आया है जब कार्यकर्ता मनोज जरांगे मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि मराठा समुदाय के लोगों को 'कुणबी जाति प्रमाण पत्र' दिए जाएं, ताकि उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अन्य पिछला वर्ग (OBC) आरक्षण का लाभ मिल सके। उन्होंने सरकार को इस पर फैसला लेने के लिए 12 सितंबर तक का समय दिया है।