मुंबई का कायाकल्प: 2,751 एकड़ में 4 लाख परिवारों के लिए बनेगा सपनों का शहर

अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला, तो 4 लाख से ज्यादा परिवारों को नए घर मिलेंगे। साथ ही, उन्हें स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और पार्क जैसी बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। इस योजना में कुल 607 प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनमें कई बड़े क्लस्टर पुनर्वास भी हैं।

जुहू लेन में ऐसा ही एक पहला बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य 28,000 से ज्यादा लोगों को फिर से बसाना है। अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि इन बदलावों से मुंबई की बस्तियों में रहने वाले लोगों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और उनके जीवन की गुणवत्ता में वाकई सुधार आएगा।