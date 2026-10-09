महाराष्ट्र में 1,200 एकड़ जमीन बिना टेंडर लीज पर देने को लेकर हंगामा, जानिए कारण

महाराष्ट्र सरकार को हरेगांव में 1,200 एकड़ जमीन लीज पर देने के मामले में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यह जमीन एक ऐसी कंपनी को दी गई है जिसका संबंध सुप्रिया सुले के दामाद सारंग लखानी से बताया जा रहा है। यह सौदा 49 साल के लिए किया गया है और इसे बिना किसी टेंडर निकाले ही दे दिया गया। इस वजह से इसकी पारदर्शिता और सरकार को होने वाले संभावित राजस्व के नुकसान पर सवाल खड़े हो गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने इस फैसले में प्रतिस्पर्धा की कमी को लेकर आवाज उठाई है। इतना ही नहीं इस कदम से उस जमीन पर ग्रीन एनर्जी पार्क बनाने की पिछली योजना भी खत्म हो गई है।