आदिवासी छात्रों की मांगों पर झुकी महाराष्ट्र सरकार, 12,500 भर्तियां पक्की

राज्य सरकार ने 12,500 पदों पर भर्ती करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा PESA एक्ट के तहत होने वाली भर्तियों को भी तेजी से पूरा करने का भरोसा दिलाया गया है। सुरक्षा से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए सभी आदिवासी आवासीय स्कूलों का थर्ड-पार्टी ऑडिट भी कराया जाएगा। छात्रों की मांग के अनुसार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना को भी खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा, बिना वैध जाति प्रमाण पत्र वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छात्र प्रतिनिधियों ने इन समयबद्ध वादों पर खुशी जताई है।