महाराष्ट्र में सूखा ग्रस्त इलाकों में शामिल होंगी 10 और तालुका, लेकिन 10 लाख किसानों का भुगतान अटका
महाराष्ट्र में जल्द ही 10 और तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा। पहले जिन किसानों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया था, उनकी जोरदार मांग के बाद यह फैसला लिया जा रहा है।
इस पर अंतिम फैसला राज्य की सूखा राहत मामलों पर बनी कैबिनेट उपसमिति मंगलवार, 17 नवंबर, 2026 को करेगी। यह जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब पहले विरोध प्रदर्शन हुए थे। उस दौरान 304 तालुका पहले ही सूखाग्रस्त घोषित किए जा चुके थे, लेकिन कई इलाके उस सूची में शामिल नहीं हो पाए थे।
करीब 1 करोड़ को मिले 5,000 रुपये, 10 लाख का भुगतान लंबित
जो नए तालुका जोड़े जा रहे हैं, वे राज्य के पश्चिमी और कोंकण क्षेत्रों के हैं।
सरकार ने इससे पहले भी 304 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया था। अभी तक लगभग एक करोड़ किसानों को 5,000 रुपये की अग्रिम सहायता मिल चुकी है। हालांकि, करीब 10 लाख किसान ऐसे भी हैं, जिन्हें कागजी कार्यवाही की दिक्कतों, जैसे पुराने रिकॉर्ड या अधूरा ई-केवाईसी, की वजह से अभी तक यह राशि नहीं मिली है।