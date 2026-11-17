महाराष्ट्र में जल्द ही 10 और तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा। पहले जिन किसानों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया था, उनकी जोरदार मांग के बाद यह फैसला लिया जा रहा है।

इस पर अंतिम फैसला राज्य की सूखा राहत मामलों पर बनी कैबिनेट उपसमिति मंगलवार, 17 नवंबर, 2026 को करेगी। यह जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब पहले विरोध प्रदर्शन हुए थे। उस दौरान 304 तालुका पहले ही सूखाग्रस्त घोषित किए जा चुके थे, लेकिन कई इलाके उस सूची में शामिल नहीं हो पाए थे।