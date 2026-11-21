3 नवंबर को बालकृष्णन के वाहन में आग लग गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उनसे एक संदिग्ध इंश्योरेंस फ्रॉड के मामले में पूछताछ की थी। 14 नवंबर, 2026 को बालकृष्णन पुलिस स्टेशन के शौचालय में फंदे से लटके मिले थे। उन्हें गवर्नमेंट राजाजी हॉस्पिटल में मृत घोषित किया गया। पुलिस जहां इसे संदिग्ध आत्महत्या बता रही है, वहीं उनके परिवार ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मिली चोटों को आधार बनाकर टॉर्चर किए जाने की आशंका जताई है। इस मामले की आगे की और गहन जांच के लिए अब इसे CB-CID को सौंप दिया गया है।