धोखे में फंसी महिला को मद्रास हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, कोर्ट ने कहा- पति है असली अपराधी

मद्रास हाईकोर्ट ने राजलक्ष्मी को अग्रिम जमानत दे दी है। राजलक्ष्मी पर आरोप था कि उन्होंने मायाकृष्णन से शादी की, जबकि मायाकृष्णन पहले से शादीशुदा थे और राजलक्ष्मी को इसकी जानकारी नहीं थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर किसी शख्स की पहले से कोई पत्नी या पति जीवित है, तो वही अपराधी माना जाएगा।

अगर कोई अविवाहित व्यक्ति ऐसे किसी शादीशुदा शख्स से शादी करता है और उसे पिछली शादी के बारे में पता नहीं होता, तो वह धारा 82 के तहत अपराधी नहीं होता है। इसीलिए राजलक्ष्मी, जिन्होंने खुद को धोखे का शिकार बताया था, को इस धारा के तहत दोषी नहीं माना जा सकता।