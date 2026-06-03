मद्रास हाई कोर्ट ने 50 साल बाद सेना के अधिकारी का तलाक किया मंजूर

कोर्ट में पत्नी ने थाली उतारने की बात मानी

पत्नी ने अदालत में स्वीकार किया कि उसने अपनी थाली (जो हिंदू शादियों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है) उतार दी थी। उसने पति के कथित अफेयर (अवैध संबंधों) के बारे में उसके सेना के अधिकारियों को शिकायतें भी भेजी थीं, जिससे उसकी इज्जत को धक्का लगा। यह दंपति 1996 से साथ नहीं रह रहा था और उनकी सुलह की कोई कोशिश नहीं की गई। जैसा कि जज ने टिप्पणी करते हुए कहा, 'एक ऐसी शादी जो दशकों से सिर्फ कागजों पर हो और जिसमें कड़वाहट व मुकदमेबाजी भरी हो, वह खुद ही क्रूरता का कारण बन जाती है।'