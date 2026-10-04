लोहगढ़ किले की मौत को पुलिस ने माना हत्या, सिया गोयल की ऑनलाइन हिस्ट्री से खुला राज

फोरेंसिक जांच में गोयल से जुड़ी 11 डिलीट की गई वॉट्सऐप चैट का पता चला है। साथ ही कुछ पुरानी तस्वीरें भी मिली हैं, जिनमें सिया ने अग्रवाल को उसी जगह पर तस्वीरें लेने के लिए कहा था। जांच अधिकारियों का मानना है कि घटना से कुछ दिन पहले उसे धक्का देने की एक कोशिश नाकाम हो गई थी। गोयल ने किले में हुई पिछली मौतों के बारे में भी सर्च किया था और अपराध से जुड़ी मीडिया सामग्री में भी उसकी दिलचस्पी थी, ये सारी बातें उसे और भी ज्यादा शक के घेरे में ला रही हैं। अदालत अब इन सभी डिजिटल सबूतों पर गौर कर रही है, ताकि यह फैसला लिया जा सके कि आगे क्या कदम उठाना है।