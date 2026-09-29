मानसून ने विदाई से पहले दी सौगात, बारिश की कमी 15 से घटकर 12 प्रतिशत रही

भारत के मानसून ने आखिरी वक्त पर अच्छी वापसी की है। पिछले हफ्ते हुई अच्छी बारिश से पूरे देश में बारिश का जो घाटा 15 प्रतिशत था, वह अब घटकर 12 प्रतिशत पर आ गया है। जून से लेकर सितंबर के आखिर तक देश में कुल 750.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यह सामान्य 852.9 मिलीमीटर बारिश से थोड़ी कम है, लेकिन, मानसून के जाते-जाते हुई इस बारिश ने पहले पड़े सूखे की कुछ हद तक भरपाई कर दी है।