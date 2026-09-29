मानसून ने विदाई से पहले दी सौगात, बारिश की कमी 15 से घटकर 12 प्रतिशत रही
भारत के मानसून ने आखिरी वक्त पर अच्छी वापसी की है। पिछले हफ्ते हुई अच्छी बारिश से पूरे देश में बारिश का जो घाटा 15 प्रतिशत था, वह अब घटकर 12 प्रतिशत पर आ गया है। जून से लेकर सितंबर के आखिर तक देश में कुल 750.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यह सामान्य 852.9 मिलीमीटर बारिश से थोड़ी कम है, लेकिन, मानसून के जाते-जाते हुई इस बारिश ने पहले पड़े सूखे की कुछ हद तक भरपाई कर दी है।
मध्य और उत्तरी राज्यों में हुई अच्छी बारिश
बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र और उत्तर से आया पश्चिमी विक्षोभ, इन दोनों की वजह से कई मध्य और उत्तरी राज्यों को आखिर में वो बारिश मिल ही गई, जिसका उन्हें इंतजार था। यहां तक कि ओडिशा में तो 28 सितंबर तक सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश हो गई। हालांकि, सभी जगह ऐसा नहीं हुआ। अभी भी कुछ उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी इलाकों में बारिश का इंतजार है क्योंकि इस साल का मानसून अब खत्म हो रहा है।