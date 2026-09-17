दिल्ली विश्वविद्यालय DUSU चुनाव: प्रचार के आखिरी दिन हिंसा, पुलिस ने संभाली कमान

इस पूरे हंगामे के दौरान, ऐसी खबरें भी सामने आईं कि विश्वविद्यालय के एक शिक्षक पर हमला हुआ है। इस घटना से कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

इस हिंसा से जुड़े कई क्लिप सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए गए।

DUSU चुनावों के लिए 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और 19 सितंबर को मतगणना होगी। इसे देखते हुए, कैंपस में शांति बनाए रखने के मकसद से पूरे विश्वविद्यालय परिसर में फ्लैग मार्च किया गया।