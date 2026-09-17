दिल्ली विश्वविद्यालय DUSU चुनाव: प्रचार के आखिरी दिन हिंसा, पुलिस ने संभाली कमान
देश
दिल्ली विश्वविद्यालय में बुधवार को DUSU चुनावों के प्रचार का अंतिम दिन था। इस दौरान छात्र संगठनों के बीच जमकर टकराव हुआ।
लॉ फैकल्टी के बाहर शुरू हुई बहस देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। वायरल हुए वीडियो में छात्र एक-दूसरे को धक्का देते साफ नजर आए। हालात बिगड़ते देख पुलिस को बीच में आना पड़ा। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर स्थिति को शांत कराया।
दिल्ली विश्वविद्यालय के एक शिक्षक पर कथित हमला
इस पूरे हंगामे के दौरान, ऐसी खबरें भी सामने आईं कि विश्वविद्यालय के एक शिक्षक पर हमला हुआ है। इस घटना से कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।
इस हिंसा से जुड़े कई क्लिप सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए गए।
DUSU चुनावों के लिए 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और 19 सितंबर को मतगणना होगी। इसे देखते हुए, कैंपस में शांति बनाए रखने के मकसद से पूरे विश्वविद्यालय परिसर में फ्लैग मार्च किया गया।