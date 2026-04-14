दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर 'स्वाभिमान' घर बना रोड़ा, 30 साल के विवाद ने अटकाया 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट!
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, जो दोनों शहरों के बीच यात्रा को बेहद आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है, अब एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है। इसकी वजह गाजियाबाद के पास मांडोला गांव में जमीन का एक पुराना विवाद है। एक घर, जिसे 'स्वाभिमान' घर कहा जाता है, एक जरूरी एग्जिट रैंप को रोक रहा है। यह मामला करीब 30 साल से खिंच रहा है, और इसी के चलते 12,000 करोड़ रुपये के इस बड़े प्रोजेक्ट का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है।
मालिकाना हक और मुआवजे को लेकर कानूनी लड़ाई
इस देरी की असली वजह जमीन के मालिकाना हक और मुआवजे को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई है। हालांकि एक्सप्रेसवे का ज्यादातर हिस्सा शुरू हो चुका है और उसने यात्रा को स्मूदर बनाया है, लेकिन एक यही हिस्सा अब भी अनसुलझा है और लगातार दिक्कतें पैदा कर रहा है। यह दिखाता है कि अगर छोटे-छोटे स्थानीय मसलों को समय रहते नहीं सुलझाया जाए, तो वे बड़े और सबके फायदे के लिए बने विकास प्रोजेक्ट्स को भी धीमा कर सकते हैं।