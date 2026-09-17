पंजाब के किसानों का ऐलान: 17 सितंबर तक मांगें न मानीं तो ठप होंगी रेल सेवाएं

पंजाब के किसान मजदूर मोर्चा (KMM) ने राज्य सरकार को एक अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगें 17 सितंबर तक नहीं मानी गईं, तो पूरे पंजाब में रेल रोक दी जाएगी।

मोर्चा के नेताओं का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और सरकार से बातचीत के लिए एक ज्ञापन भी सौंपा है। लेकिन, मंत्रियों के घरों के बाहर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद भी सरकार ने अब तक कोई पहल नहीं की है।