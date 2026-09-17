पंजाब के किसानों का ऐलान: 17 सितंबर तक मांगें न मानीं तो ठप होंगी रेल सेवाएं
पंजाब के किसान मजदूर मोर्चा (KMM) ने राज्य सरकार को एक अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगें 17 सितंबर तक नहीं मानी गईं, तो पूरे पंजाब में रेल रोक दी जाएगी।
मोर्चा के नेताओं का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और सरकार से बातचीत के लिए एक ज्ञापन भी सौंपा है। लेकिन, मंत्रियों के घरों के बाहर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद भी सरकार ने अब तक कोई पहल नहीं की है।
किसान मजदूर मोर्चा के नेता 18 सितंबर को मिलेंगे
अगर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो 5 जगहों पर ट्रेनों की आवाजाही रुक सकती है: दिवादासपुरा (अमृतसर), संगरूर-सुनाम, गुरदासपुर, मोगा और फिरोजपुर।
प्रदर्शनकारी पहले ही दिवादासपुरा रेलवे ट्रैक के पास इकट्ठा हो गए हैं, ताकि सरकार पर दबाव बढ़ाया जा सके। किसान मजदूर मोर्चा के नेता 18 सितंबर को मिलेंगे। वे सरकार के अगले कदम या उसकी चुप्पी को देखकर ही अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे।