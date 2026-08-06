पुणे: खडकवासला बांध 100 प्रतिशत भरा, शहर की प्यास बुझी
पुणे का खडकवासला बांध जिससे शहर को पानी मिलता है, जुलाई की जबरदस्त बारिश के बाद अब अपनी पूरी क्षमता पर भर गया है। पिछले साल इसी समय यह 88.93 प्रतिशत (25.92 TMC) भरा था, लेकिन इस बार पानी का स्तर काफी बढ़ गया है। इस परिसर में खडकवासला, पानशेत, वारसगांव और तेमघर- ये 4 डैम आते हैं। इन सभी की कुल क्षमता 29.15 TMC पानी की है।
भामा आसखेड़ और पावना बांध भी क्षमता के करीब
सिर्फ खडकवासला ही नहीं, भामा आसखेड़ (98.66 प्रतिशत) और पावना (97.14 प्रतिशत) जैसे दूसरे बड़े बांध भी लगभग अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच चुके हैं। इस मानसून में पुणे के कैचमेंट इलाकों में खास तौर पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है।
अकेले भिरा में तो 7,773 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग (IMD) ने 6 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि और बारिश हो सकती है। ऐसे में अधिकारी लगातार जलाशयों के जल स्तर और उनके संचालन पर कड़ी नजर रखे हुए हैं।