केरल हाई कोर्ट से पिनरई विजयन और परिवार को राहत, FIR और जांच पर रोक

यह रोक सिर्फ अस्थायी है। अदालत अभी सभी पक्षों की अपीलों को ध्यान से देखेगी। न्यायाधीश करीब 4 हफ्तों के बाद इस मामले की फिर से सुनवाई करेंगे। यह पूरा विवाद विजयन के मुख्यमंत्री रहते कथित तौर पर हुई वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़ा है। उम्मीद थी कि वह इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। फिलहाल सब कुछ रुका हुआ है, जब तक कि अदालत यह तय नहीं कर लेती कि आगे क्या करना है।