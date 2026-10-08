केरल हाई कोर्ट का निर्देश- 31 अक्टूबर तक सबरीमाला की तैयारियों पर योजना पेश करे देवस्वोम बोर्ड
देश
केरल हाई कोर्ट ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड को यह निर्देश दिया है कि वो सबरीमाला को अगले तीर्थयात्रा सीजन के लिए तैयार करने का एक साफ-सुथरा प्लान पेश करे। यह निर्देश 11 सितंबर को हुई एक बड़ी बैठक के बाद आया है।
उस बैठक में साफ कर दिया गया था कि सभी तैयारियां सही ढंग से और तय समय पर पूरी होनी चाहिए।
हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर की डेडलाइन तय की
कोर्ट यह पक्का कर रहा है कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार सारा काम 31 अक्टूबर तक खत्म हो जाए। अदालत चाहती है कि काम के लिए खास समय-सीमा तय हो और उसकी क्वालिटी भी जांची जाए, ताकि 2026-27 के तीर्थयात्रा सीजन में जब लोग सबरीमाला आएं तो सब कुछ ठीक से चले।
इस पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि राज्य के नेताओं के बीच कई बार समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं। सभी का मकसद है कि 2026-27 के सीजन में तीर्थयात्रा सुरक्षित और अच्छे तरीके से हो।