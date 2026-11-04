केरल हाई कोर्ट ने 16 SFI छात्रों की परीक्षा पर रोक लगाई, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया है, जिससे श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के 16 SFI छात्र कार्यकर्ताओं की परीक्षा देने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

दरअसल, अगस्त में हुए एक विरोध प्रदर्शन के बाद इन छात्रों को निलंबित कर दिया गया था। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आरोप लगाया था कि छात्रों ने वाइस चांसलर सीजा थॉमस का एक नकली अंतिम संस्कार किया और उनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया।

वहीं, SFI का दावा है कि उन्होंने केवल पढ़ाई में इस्तेमाल होने वाले खराब लाइटिंग इक्विपमेंट को लेकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया था।