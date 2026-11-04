केरल हाई कोर्ट ने 16 SFI छात्रों की परीक्षा पर रोक लगाई, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया है, जिससे श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के 16 SFI छात्र कार्यकर्ताओं की परीक्षा देने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।
दरअसल, अगस्त में हुए एक विरोध प्रदर्शन के बाद इन छात्रों को निलंबित कर दिया गया था। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आरोप लगाया था कि छात्रों ने वाइस चांसलर सीजा थॉमस का एक नकली अंतिम संस्कार किया और उनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया।
वहीं, SFI का दावा है कि उन्होंने केवल पढ़ाई में इस्तेमाल होने वाले खराब लाइटिंग इक्विपमेंट को लेकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया था।
SFI छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
यूनिवर्सिटी ने कहा था कि अगर 12 छात्र बिना किसी शर्त के माफी मांग लेते हैं, तो उनका निलंबन वापस ले लिया जाएगा। हालांकि, SFI ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया और सभी छात्रों का निलंबन खत्म करने की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी।
इसी बीच, हाईकोर्ट ने यह फैसला छात्रों के अधूरे अटेंडेंस रिकॉर्ड से जुड़ी चिंताओं के बाद पलटा है। अब निलंबित हुए ये छात्र अपनी इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं, जिससे यह कैंपस विवाद अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है।