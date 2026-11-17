केरल हाईकोर्ट ने एक 15 साल की यौन उत्पीड़न पीड़िता को अपनी 27 हफ्ते से ज्यादा की प्रेग्नेंसी खत्म करने की अनुमति दे दी है।

डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि गर्भपात या डिलीवरी 32 हफ्ते बाद ही की जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना।

कोर्ट ने लड़की के मानसिक आघात (ट्रॉमा) और प्रेग्नेंसी जारी न रखने की उसकी साफ इच्छा को मेडिकल बोर्ड की सलाह से ऊपर रखा। जस्टिस हरिशंकर वी मेनन ने इस बात पर जोर दिया कि यौन शोषण से मिले गहरे सदमे के कारण लड़की प्रेग्नेंसी जारी नहीं रखना चाहती थी।