हाई कोर्ट ने अयोग्य राजीव एमपी को सबरीमाला पुजारी इंटरव्यू में शामिल होने की इजाजत दी

केरल हाई कोर्ट ने राजीव एमपी को सबरीमाला और मलिकप्पुरम मंदिरों के मुख्य पुजारी पदों के इंटरव्यू में अस्थायी रूप से शामिल होने की इजाजत दे दी है। राजीव एमपी को पहले त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने अयोग्य ठहराया था।

जजों ने स्पष्ट किया कि यह फैसला कोई अंतिम निर्णय नहीं है। यह राजीव को केवल तब तक इंटरव्यू में शामिल होने का अवसर दिया गया है, जब तक अदालत इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं कर लेती।