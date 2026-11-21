केरल सरकार सबरीमाला मंदिर के ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम की जांच में जुटी है। दरअसल, एक अजीब बात सामने आई है। 9 जनवरी तक के लिए दर्शन के सभी 66,000 स्लॉट पहले ही बुक हो चुके हैं, लेकिन, इस सीजन के शुरुआती 3 दिन यानी 16 से 18 नवंबर तक बुकिंग कराने वाले 60 प्रतिशत से भी कम श्रद्धालु ही दर्शन के लिए पहुंचे। इस बड़े अंतर के बाद चिंताएं बढ़ गई हैं। अब यह आशंका जताई जा रही है कि कुछ ट्रैवल एजेंसियां बड़ी संख्या में स्लॉट बुक कर लेती हैं और फिर उन्हें महंगे दामों पर बेच देती हैं। इससे जो सच्चे श्रद्धालु हैं, उन्हें मंदिर तक पहुंचने में परेशानी हो रही है।