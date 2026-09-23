केरल में बारिश का कहर, जान गंवाने वाले परिवारों को सरकार देगी 8-8 लाख रुपये

कैबिनेट ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए भी एक सड़क सुरक्षा अभियान के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है। राज्य सरकार इसे जल्द ही शुरू करेगी। इस अभियान का मकसद लोगों को ज्यादा जागरूक करना और नियमों का सख्ती से पालन करवाना है।

इसके अलावा, राज्य की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 'फेस्टिवल केरल' की योजना भी बन रही है। नई दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में खास कार्यक्रम रखे जाएंगे, जिनसे केरल की संस्कृति और निवेश के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

'बुजुर्ग कल्याण विभाग' का नाम बदलकर अब 'वरिष्ठ नागरिक विभाग' कर दिया जाएगा।