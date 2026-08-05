केरलम बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की बड़ी घोषणा, मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे 8 लाख रुपये

राज्य में कुल 462 जगहों पर राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां इस समय 27,048 लोग रह रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा राहत शिविर पठानमथिट्टा, कोट्टायम और अलप्पुझा जिलों में हैं। पूरी तरह से तबाह हुए घरों के लिए अब 6 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। अगर किसी का घर और जमीन दोनों चले गए हैं, तो उन्हें 12 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। बाढ़ प्रभावित परिवारों और दुकानदारों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उनके मुआवजे की दर में 25 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। राज्य सरकार ने तैराकी प्रशिक्षक आर राजेश को सम्मानित करने का फैसला किया है। कन्नूर में अचानक आई बाढ़ में 61 साल के एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश करते हुए उनकी जान चली गई थी।