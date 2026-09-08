बेंगलुरु में अब मीटर से चलेंगी ओला और उबर कैब, मनमानी किराए पर लगेगी लगाम

जो टैक्सी सेवाएं मीटर नहीं लगातीं या इन नियमों की अनदेखी करती हैं, उनके वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र रद्द हो सकते हैं। ऐसी टैक्सियों को चलाने की अनुमति भी नहीं मिलेगी। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना मीटर वाले वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण न करें। इस पहल से ऐप के जरिए वसूले जा रहे ज्यादा किराए की शिकायतों पर रोक लगेगी और चालकों को भी सही और वाजिब दाम मिलने में मदद मिलेगी।