बेंगलुरु में लोगों को फिर लगा झटका, अब 56 पैसे महंगी होगी बिजली देश May 02, 2026

बेंगलुरु के लोगों के लिए एक जरूरी जानकारी है! मई 2026 से आपके बिजली के बिलों में इजाफा होने वाला है। कर्नाटक बिजली नियामक आयोग ने BESCOM को बिजली की दरें 56 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस बढ़ोतरी से BESCOM वित्त वर्ष 2024-25 के राजस्व घाटे को पूरा कर पाएगा। यह फैसला मार्च में हुई एक छोटी बढ़ोतरी के तुरंत बाद आया है। दरअसल, BESCOM ने मार्च 2026 में बिजली की दरें 10 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई थीं, जिसके बाद यह 95 पैसे प्रति यूनिट हो गई थी। अब, मई 2026 से अलग से 56 पैसे प्रति यूनिट की एक और बढ़ोतरी को हरी झंडी मिल गई है।