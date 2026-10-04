दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप: पत्रकार से बदसलूकी के बावजूद ACP भगत पर कार्रवाई क्यों नहीं?

घटना के बाद कई पत्रकार, प्रदर्शनकारी और वकील पुलिस थाने के बाहर जमा हो गए। सभी ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। CJP सदस्य सौरव दास ने कार्रवाई में देरी के लिए दिल्ली पुलिस की कड़ी आलोचना की।

वहीं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी महिलाओं की सुरक्षा के प्रति पुलिस की अनदेखी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। यह पूरा विवाद चुनाव आयोग द्वारा चुनावी सूची संशोधन के तरीके को लेकर चल रहे एक बड़े राजनीतिक खींचतान के बीच सामने आया है। शिकायत में एसीपी विवेक भगत का नाम सामने आया है।