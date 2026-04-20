जेईई मेन 2026 सेशन 2: 20 अप्रैल को आएंगे नतीजे! केमिस्ट्री की गलतियों से बदल सकती है आपकी रैंक

केमिस्ट्री की गलतियों के बाद रिवाइज्ड आंसर की जारी

कुछ केमिस्ट्री के सवालों में गड़बड़ी पाए जाने के बाद एक रिवाइज्ड आंसर की जारी की गई है। इसका मतलब है कि कुछ छात्रों के फाइनल स्कोर में बदलाव देखने को मिल सकता है। जैसे ही नतीजे jeemain.nta.nic.in पर जारी होंगे, छात्रों को अपना ऑल इंडिया रैंक, पर्सेंटाइल स्कोर और जेईई एडवांस्ड के लिए अपनी एलिजिबिलिटी का पता चल जाएगा। यह भी बता दें कि सेशन 1 में बी.आर्क. और बी.प्लानिंग में केरल के छात्रों ने टॉप किया था। इस साल जोसा लगभग 63,000 सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया संभालेगा।