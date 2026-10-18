जम्मू-कश्मीर में अधिकारियों पर लगी लगाम, IAS के वायरल वीडियो के बाद सख्त हुए सरकारी नियम

जम्मू-कश्मीर के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी का वीडियो वायरल होने के बाद राज्य सरकार ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक नई आचार संहिता जारी की है। उस वीडियो में IAS अधिकारी एक जूनियर से कहते दिख रहे थे, 'मैं तुम्हारा बॉस हूं।'

सरकार ने यह कदम कार्यस्थल पर होने वाली बदतमीजी को रोकने और सम्मानजनक माहौल बनाने के मकसद से उठाया है। नए नियमों के मुताबिक, अब कामकाज के दौरान अभद्र या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।