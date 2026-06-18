जम्मू-कश्मीर में सरकार की बड़ी कार्रवाई, आतंकी संबंधों के आरोप में सरकारी अधिकारी बर्खास्त

मलिक के खिलाफ दर्ज हैं 3 मामले

खबरों के मुताबिक, मोहम्मद शफी मलिक पर साल 2017 और 2018 के दौरान 3 पुलिस केस दर्ज हुए थे। इन मामलों में उस पर आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने का आरोप लगा था। बता दें कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर सरकार ऐसे कर्मचारियों को नौकरी से निकालने में तेजी दिखा रही है, जिन पर देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का शक है। इस साल नौकरी से निकाले जाने वाले लोगों में मलिक 9वां व्यक्ति है। अब तक कुल 91 कर्मचारियों को इसी तरह हटाया जा चुका है।