पायलटों की चेतावनी: स्पाइसजेट का गहराता आर्थिक संकट, यात्रियों की सुरक्षा पर खतरा
स्पाइसजेट गहरी आर्थिक मुश्किलों में फंसी है। अब फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट (FIP) ने इसकी वजह से संभावित सुरक्षा खतरों के बारे में चेतावनी दी है। FIP ने नागरिक उड्डयन मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने बताया है कि कर्मचारियों को वेतन मिलने में देरी हो रही है और कंपनी के बिल भी बकाया हैं। पायलटों ने चेताया है कि इन समस्याओं का असर यात्रियों की सुरक्षा और भारतीय विमानन के भविष्य पर पड़ सकता है।
पायलटों ने की स्पाइसजेट पर सरकारी निगरानी की मांग
पायलटों की मांग है कि सरकार इस मामले में दखल दे और जांच करे कि एयरलाइंस वास्तव में कितनी आर्थिक रूप से मजबूत हैं। उनकी चिंताएं तब और बढ़ गईं, जब देश के विमानन नियामक ने स्पाइसजेट को बार-बार नियमों का उल्लंघन करने, उड़ानों में देरी करने और उन्हें रद्द करने के लिए आगाह किया। खास तौर पर कंपनी के ज्यादातर विमान आजकल जमीन पर खड़े हैं, जिससे यात्रियों से लेकर कर्मचारियों तक, सभी को परेशानी हो रही है।
स्पाइसजेट बोर्ड ने 5,500 करोड़ जुटाने को दी मंजूरी
अपनी हालत सुधारने की कोशिश करते हुए स्पाइसजेट के बोर्ड ने हाल ही में 5,500 करोड़ तक की रकम जुटाने की एक योजना को मंजूरी दी है। उम्मीद है कि इस पूंजी से कंपनी अपनी उड़ानों को फिर से पटरी पर ला पाएगी। साथ ही पैसों की तंगी के कारण चल रही मौजूदा मुश्किलों को भी हल करने में मदद मिलेगी।