पायलटों की मांग है कि सरकार इस मामले में दखल दे और जांच करे कि एयरलाइंस वास्तव में कितनी आर्थिक रूप से मजबूत हैं। उनकी चिंताएं तब और बढ़ गईं, जब देश के विमानन नियामक ने स्पाइसजेट को बार-बार नियमों का उल्लंघन करने, उड़ानों में देरी करने और उन्हें रद्द करने के लिए आगाह किया। खास तौर पर कंपनी के ज्यादातर विमान आजकल जमीन पर खड़े हैं, जिससे यात्रियों से लेकर कर्मचारियों तक, सभी को परेशानी हो रही है।