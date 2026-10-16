नौसेना में शामिल होगा 'समर्थक' जहाज, इसकी खूबियां कर देंगी हैरान

भारतीय नौसेना आज नौसेना बेस कारवार में 'समर्थक' नाम का एक नया जहाज अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। यह भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले चार बहुउद्देश्यीय जहाजों में से पहला है।

इसे 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत बनाया गया है, जो समुद्री गश्त से लेकर निगरानी तक, कई तरह के कामों के लिए डिजाइन किया गया है। इस जहाज में अपने देश में बने सेंसर और हथियार लगे हैं। यह उन चार पोतों में से एक है जिन्हें भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के इरादे से तैयार किया गया है।