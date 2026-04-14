नौसेना की 'अदृश्य' शक्ति का नया अध्याय: 6 स्टील्थ कॉर्वेट्स होंगे खामोश और घातक!

वाटरजेट के फायदे: शांति और फुर्ती

वाटरजेट तकनीक के अपने कई खास फायदे हैं। इस तकनीक से जहाज बेहद शांति से चलते हैं और उनका सफर भी आरामदायक होता है। तेज रफ्तार पर भी ये जहाज 50 प्रतिशत से भी कम शोर करते हैं। इसके अलावा, ये जहाज बहुत आसानी से मुड़ सकते हैं और कम पानी वाले इलाकों में भी बखूबी चल सकते हैं। एक और फायदा यह है कि इनमें खुले प्रोपेलर नहीं होते, जिससे दुश्मन के लिए इन जहाजों को निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है।