समुद्र में बढ़ेगा भारत का दबदबा, नौसेना को मिलेंगे स्वदेशी युद्धपोत महेंद्रगिरी और मालवन

भारत में ही तैयार किए गए हैं दोनों जहाज

महेंद्रगिरी को मुंबई में बनाया गया था और सितंबर 2023 में इसका जलावतरण (लॉन्च) हुआ था। यह जहाज ब्रह्मोस मिसाइलों, सतह से हवा में मार करने वाली प्रणालियों, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक और मल्टी-रोल हेलीकॉप्टरों से लैस है। वहीं, मालवन को कम गहरे पानी में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है। इसमें अत्याधुनिक सोनार और अन्य डिटेक्शन उपकरण लगाए गए हैं। इन दोनों जहाजों का अधिकतर हिस्सा भारत में ही बना है, जिसमें भारतीय उद्योगों की बड़ी भूमिका रही है।