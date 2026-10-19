भारतीय नौसेना ने स्वदेशी तकनीक के लिए किए 1,900 करोड़ रुपये से ज्यादा के समझौते
भारतीय नौसेना ने देश में बनी रक्षा तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए 1,900 करोड़ रुपये से ज्यादा के सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऐलान 'स्वावलंबन 2026' सेमिनार से पहले किया गया। यह सेमिनार 26-27 अक्टूबर को होने वाला है। इस सेमिनार का लक्ष्य है कि नए और बेहतरीन विचारों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए असल उपकरणों में बदला जा सके और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ाया जाए।
iDEX को मिले 4,000 से ज्यादा रक्षा प्रस्ताव
भारत की iDEX पहल ने भारतीय इनोवेटर्स से 4,000 से ज्यादा प्रस्ताव अपनी तरफ खींचे हैं। इनमें लगभग 150 MSME और स्टार्ट-अप भी शामिल हैं। इससे पता चलता है कि रक्षा क्षेत्र में इनोवेशन को लेकर युवाओं में कितनी उत्सुकता है। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने बताया कि AI और मानव रहित सिस्टम जैसी तकनीकें नौसेना युद्ध के तौर-तरीकों को पूरी तरह बदल रही हैं। नौसेना इन आधुनिक सिस्टम को जल्द से जल्द अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है। इस सेमिनार में साइबर सिक्योरिटी, सप्लाई-चेन से जुड़ी कमजोरियों और नई तकनीकों के विकास व उत्पादन के लिए जरूरी फंडिंग जैसे कई अहम मुद्दों पर भी गहराई से बात होगी।