भारतीय नौसेना ने स्वदेशी तकनीक के लिए किए 1,900 करोड़ रुपये से ज्यादा के समझौते

भारत की iDEX पहल ने भारतीय इनोवेटर्स से 4,000 से ज्यादा प्रस्ताव अपनी तरफ खींचे हैं। इनमें लगभग 150 MSME और स्टार्ट-अप भी शामिल हैं। इससे पता चलता है कि रक्षा क्षेत्र में इनोवेशन को लेकर युवाओं में कितनी उत्सुकता है। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने बताया कि AI और मानव रहित सिस्टम जैसी तकनीकें नौसेना युद्ध के तौर-तरीकों को पूरी तरह बदल रही हैं। नौसेना इन आधुनिक सिस्टम को जल्द से जल्द अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है। इस सेमिनार में साइबर सिक्योरिटी, सप्लाई-चेन से जुड़ी कमजोरियों और नई तकनीकों के विकास व उत्पादन के लिए जरूरी फंडिंग जैसे कई अहम मुद्दों पर भी गहराई से बात होगी।