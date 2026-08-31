भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत, INS निपुण को किया बेड़े में शामिल

INS निपुण 118 मीटर लंबा है, जिसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने ज्यादातर भारतीय पुर्जों का इस्तेमाल कर बनाया है। यह गंभीर पानी के भीतर के मिशनों के लिए आधुनिक तकनीक से लैस है। इसकी खासियत यह है कि यह 300 मीटर तक सैचुरेशन डाइविंग कर सकता है और इसमें 1,000 मीटर की गहराई तक जाने वाले रिमोट-कंट्रोल्ड वाहन भी मौजूद हैं। यह जहाज एक चलता-फिरता अस्पताल भी है, जिसमें ICU और ऑपरेशन थिएटर जैसी सुविधाएं हैं। यह आपात स्थिति में पनडुब्बी दल के लिए बेहद अहम सहारा साबित होता है।