भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत, INS निपुण को किया बेड़े में शामिल

भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत, INS निपुण को किया बेड़े में शामिल
भारतीय नौसेना ने मुंबई में अपने बेड़े में INS निपुण को शामिल किया है। यह उसका दूसरा निस्तार-श्रेणी का डाइविंग सपोर्ट जहाज है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने इस समारोह की अगुवाई की। इस कदम से भारत अब दोनों तटों से गहरे समुद्र में गोताखोरी और पनडुब्बी बचाव अभियान चलाने में सक्षम हो गया है। इस श्रेणी का पहला जहाज INS निस्तार जुलाई 2025 से ही पूर्वी तट पर अपनी सेवाएं दे रहा है।
300 मीटर तक सैचुरेशन डाइविंग और ऑनबोर्ड ICU
INS निपुण 118 मीटर लंबा है, जिसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने ज्यादातर भारतीय पुर्जों का इस्तेमाल कर बनाया है। यह गंभीर पानी के भीतर के मिशनों के लिए आधुनिक तकनीक से लैस है। इसकी खासियत यह है कि यह 300 मीटर तक सैचुरेशन डाइविंग कर सकता है और इसमें 1,000 मीटर की गहराई तक जाने वाले रिमोट-कंट्रोल्ड वाहन भी मौजूद हैं। यह जहाज एक चलता-फिरता अस्पताल भी है, जिसमें ICU और ऑपरेशन थिएटर जैसी सुविधाएं हैं। यह आपात स्थिति में पनडुब्बी दल के लिए बेहद अहम सहारा साबित होता है।