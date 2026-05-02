भारत ने किया घातक NASM-SR मिसाइल का सफल परीक्षण

मैन-इन-द-लूप सुविधा के साथ NASM-SR की 55 किलोमीटर रेंज

NASM-SR पुरानी मिसाइलों के मुकाबले हल्की है, जिससे हेलीकॉप्टर ज्यादा उपकरण आसानी से ले जा सकते हैं। इसकी मारक क्षमता 55 किलोमीटर है। हालांकि, यह बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, पर इसमें आधुनिक टारगेटिंग तकनीक और शुरुआती जोर के लिए एक मजबूत प्रोपल्शन बूस्टर लगा है। इस मिसाइल की सबसे खास बात इसकी 'मैन-इन-द-लूप' सुविधा है। इसके जरिए ऑपरेटर मुश्किल हालात में भी असली समय में इसकी दिशा बदल सकते हैं, ताकि निशाना एकदम सटीक लगे। नौसेना और वायु सेना दोनों ने इस परीक्षण पर नजर रखी। ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में NASM-SR को कई और प्लेटफॉर्म्स पर तैनात किया जा सकता है, जिससे भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को और भी मजबूत कर पाएगा।